Ильхам Алиев лично проверил испытания морских беспилотников SALVO и Kayra Президент Азербайджана ознакомился с производством военных морских дронов

Москва6 сен Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с первой леди Мехрибан Алиевой посетил предприятие по выпуску вооруженных морских беспилотников SALVO и Kayra. Глава государства лично понаблюдал за ходом испытаний новой техники.

Аппараты разработаны совместным предприятием министерства обороны Азербайджана и судостроительной компании Dearsan. Военно-морские дроны включают в себя многоцелевой комплекс SALVO и беспилотник-камикадзе Kayra. Они оснащены современными технологическими системами для выполнения различных задач на воде.