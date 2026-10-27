Москва27 октВести.Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач … в зоне проведения СВОотмечается в публикации
В пункте управления руководитель ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях подразделений ВСУ.
Ранее Белоусов проинспектировал уникальную испытательную базу ВМФ России на Иссык-Куле в Киргизии.
В сентябре Белоусов также проверил работу группировки войск "Север".