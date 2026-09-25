Москва25 сен Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки "Север" за проявленные отвагу, мужество и героизм. Об этом сообщает Минобороны России.

Глава оборонного ведомства проинспектировал группировку в пятницу, 25 сентября. В пункте управления одного из соединений "Севера" Белоусову доложили об обстановке в зонах ответственности группировки.

Завершая работу на командном пункте, министр обороны вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды говорится в сообщении МО

Кроме того, министру в ходе инспекции доложили о создании зоны безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.