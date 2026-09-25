Белоусову показали БПЛА, работающие в наиболее закрытых средствами РЭБ районах Белоусову представили устойчивые к РЭБ беспилотники в зоне работы "Севера"

Москва25 сен Вести.Министру обороны России Андрею Белоусову в зоне ответственности группировки войск "Север" представили беспилотники для работы в наиболее сложных районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Белоусов в рамках рабочей поездки в зону проведения СВО посетил пункт управления одного из соединений группировки "Север". Там он заслушал доклады командиров о текущей обстановке в зонах их ответственности.

Главе российского военного ведомства представили беспилотные летательные аппараты, способные наносить огневое поражение в районах, наиболее закрытых средствами радиоэлектронной борьбы противника говорится в сообщении ведомства

Белоусову также продемонстрировали современные наземные роботизированные комплексы. Как отметили в МО РФ, их используют для поражения бронетехники, минирования укрепленных опорных пунктов и доставки материально-технических средств военнослужащим на передовых позициях.

Ранее западные СМИ писали, что украинская ПВО неспособна сбивать новые модели российских беспилотников. Отмечалось, что дроны ВС РФ на большой высоте развивают высокую скорость, чем стирают разницу с крылатыми ракетами.