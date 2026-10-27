Москва27 окт Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки войск "Днепр" поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.

Глава МО РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке и характере действий противника.

Министру доложили, что сформированные в текущем году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении противника.

Министр обороны РФ высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Днепр" и поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для поражения живой силы и техники противника в ходе решения поставленных боевых задач говорится в сообщении ведомства

Белоусову представили беспилотники и наземные робототехнические комплексы, разработанные специалистами группировки, и средства противодействия беспилотникам противника.