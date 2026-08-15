Москва15 авг Вести.Российские военные в ходе учений продемонстрировали военнослужащим Киргизии современные способы ведения боевых действий, в том числе с применением беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Совместные тактические учения воинских контингентов России и Киргизии стартовали на территории республики 12 августа.

Подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа на практике продемонстрировали военнослужащим Киргизии современные методы и способы ведения боевых действий. говорится в сообщении

Также военнослужащие РФ продемонстрировали способы противодействия беспилотникам условного противника с применением средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового вооружения.