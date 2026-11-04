РФ и Казахстан утвердили план сотрудничества министерств обороны на 2027 год

Минобороны России и Казахстана утвердили план сотрудничества на 2027 год РФ и Казахстан утвердили план сотрудничества министерств обороны на 2027 год

Москва4 ноя Вести.Глава МО РФ Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Казахстан провел встречу с казахстанским коллегой Айдосом Мырзахметовым. Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничестве, также был утвержден план сотрудничества министерств обороны на 2027 год, информировали в МО РФ.

Белоусов отметил, что российско-казахстанское военное сотрудничество развивается динамично, идет обучение военнослужащих и проводятся консультации по широкому кругу вопросов. Военно-техническое сотрудничество, подчеркнул он, является отдельным приоритетом взаимодействия оборонных ведомств РФ и Казахстана.

В завершение работы был утвержден план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны России и Казахстана на 2027 год.

В МО РФ также рассказали, что в Министерстве обороны Казахстана прошла торжественная церемония официальной встречи российской военной делегации с участием роты почетного караула. Белоусов также возложил венки к Монументу Защитников Отечества в Астане и почтил память героев минутой молчания.