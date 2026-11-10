Страны ОДКБ примут Антитеррористическую стратегию организации до 2030 года Кремль: страны ОДКБ примут Антитеррористическую стратегию организации до 2030 г.

Москва10 ноя Вести.Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) в Москве 11 ноября примут декларацию о подходах к сотрудничеству в сфере контртеррора и Антитеррористическую стратегию до 2030 года. Об этом сказано в материалах к предстоящему мероприятию.

Единые подходы государств – членов Организации планируется зафиксировать в итоговой Декларации СКБ, а также – в заявлениях по тематике сотрудничества в сфере контртеррора и парламентского измерения системы коллективной безопасности. Также предстоит принять подготовленную по российской инициативе Антитеррористическую стратегию государств – членов ОДКБ до 2030 года отмечается в документе

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ имеет свой документ, который описывает, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, и который будет учитывать интересы всех сторон. Министр подчеркнул, что на континенте есть субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует, такие, как СНГ и ШОС.