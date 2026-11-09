Замсекретаря Совбеза Шевцов: стратегию нацбезопасности РФ обновят в 2027 году

В Совбезе назвали срок обновления стратегии нацбезопасности РФ Замсекретаря Совбеза Шевцов: стратегию нацбезопасности РФ обновят в 2027 году

Москва9 ноя Вести.Новая редакция Стратегии национальной безопасности РФ будет подготовлена в 2027 году, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов.

Выработанные в ходе Международной недели предложения будут использованы для дальнейшего совершенствования государственной национальной и молодежной политики, развития гуманитарного сотрудничества России с иностранными государствами и подготовки новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в 2027 году отметил Шевцов

При этом, по его словам, будут учтены предложения, выработанные в ходе международной недели "Народы России".

Заместитель секретаря Совбеза выступал на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби.