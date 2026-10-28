Москва28 окт Вести.Комитет по проблемам стратегического планирования научно-экспертного совета Совета безопасности России представил новые подходы к расчету индексов национальной силы. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В аппарате Совбеза уточнили, что комитет рассмотрел новые методы оценки и моделирования состояния национальной безопасности России. На заседании были представлены методики расчета индексов национальной силы и состояния национальной безопасности на федеральном и региональном уровнях.

По данным пресс-службы, новые методики позволяют проводить сравнительный анализ стратегических потенциалов России и других стран. Их применение также должно повысить эффективность информационно-аналитического сопровождения стратегического планирования и помочь заранее реагировать на возникающие риски и угрозы национальной безопасности.

Кроме того, участники заседания обсудили возможности интерпретации и визуализации полученных результатов в системах поддержки принятия решений для органов государственной власти. В аппарате Совбеза добавили, что по итогам обсуждения была подчеркнута важность дальнейшей разработки математических моделей для оценки состояния национальной безопасности России.

Индекс национальной силы представляет собой интегральный показатель, отражающий общий потенциал государства, его военно-политическую мощь и уровень социально-экономического развития в сравнении с другими странами.

В июне во время выступления на съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям.