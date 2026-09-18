Путин заявил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 92% Путин: доля современного вооружения в РВСН составляет 92%

Москва18 сен Вести.Доля современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) составляет 92%. Такой показатель озвучил президент РФ Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии.

Заседание глава государства провел в пятницу, 18 сентября. Путин отметил, что такими показателями вряд ли может гордиться какая-либо другая ядерная страна.

Вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших ракетных войск стратегического назначения - 92% современности, то есть современных вооружений сказал Путин

В ходе заседания российский лидер также сообщил, что обновленная государственная программа вооружений сформирована с учетом изменений в мире, опыта СВО, а также развития военных технологий.