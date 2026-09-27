Совместные учения сил ОДКБ стартовали на полигоне в России Страны ОДКБ начали совместные учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон"

Москва27 сен Вести.Совместные учения сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начались на полигоне Чебаркульский в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков назвал начавшиеся в России маневры основным мероприятием подготовки сил ОДКБ в 2026 году.

Сегодня на территории Российской Федерации начинается основное мероприятие подготовки в этом году – совместное командно-штабное учение "Взаимодействие – 2026", а также специальные учения "Поиск" и "Эшелон" сказал он

На полигоне состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие – 2026", а также специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон – 2026".

В мероприятии приняли участие Сердюков, заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные должностные лица.

"Взаимодействие – 2026" предусматривает подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках "Поиска – 2026" участники отработают организацию и ведение разведки, а "Эшелон – 2026" посвящен материально-техническому обеспечению коллективных сил ОДКБ.

Накануне сообщалось, что участники военных учений ОДКБ прибыли в Россию. Среди них – военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.