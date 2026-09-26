Участники военных учений ОДКБ прибыли в Россию В Россию прибыли участники командно-штабных учений ОДКБ

Москва26 сен Вести.Участники военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию, сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Участники командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" завершили перегруппировку в Российскую Федерацию сообщил Щегрикович

Как рассказали в ОДКБ, на полигоне Центрального военного округа "Чебаркульский" состоятся военные учения по подготовке различных компонентов коллективных сил организации. "Взаимодействие-2026" посвящено подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. "Поиск-2026" предназначен для отработки организации и ведения разведки. А "Эшелон-2026" предусматривает отработку организации материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ.

Выступая накануне на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, подчеркнул, что все проводимые учения являются плановыми и не направлены против третьих стран.