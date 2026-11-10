Москва10 ноя Вести.Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о разочаровании позицией ряда союзников во время голосования в ООН. Об этом сообщает БЕЛТА.

Мы неоднократно говорили о принципе корпоративной солидарности в рамках ОДКБ по ключевым для каждой стороны вопросам. Пока, к сожалению, он используется далеко не всегда. Например, у нас до сих пор есть разочарование в связи с позицией отдельных государств - членов ОДКБ по традиционной чернобыльской резолюции, которую Белоруссия выдвинула в прошлом году на Генеральной Ассамблее ООН сказал Рыженков во время выступления в Москве на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

Как передает агентство, глава белорусского МИД считает, что по подобным вопросам поддержка союзников должна быть безусловной, поскольку отсутствие единства формирует у мирового сообщества неверное представление об организации.

Рыженков также заявил о необходимости углублять связи ОДКБ с другими региональными объединениями на евразийском пространстве. По его мнению, это нужно для создания сети взаимодополняющих структур, которая могла бы укрепить формирующуюся архитектуру безопасности в Евразии.

Связующим элементом этого процесса Минск видит Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Рыженков сообщил, что первый раунд переговоров по этому документу пройдет в Минске в первой декаде декабря. Белорусская сторона рассчитывает на участие делегаций стран - членов ОДКБ, которым уже направлены приглашения.