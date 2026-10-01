МИД Белоруссии: Франция не дала Минску выступить на заседании СБ ООН по Украине

В МИД Белоруссии заявили, что Париж не дал Минску выступить на заседании СБ ООН МИД Белоруссии: Франция не дала Минску выступить на заседании СБ ООН по Украине

Москва1 окт Вести.Французское председательство не дало Минску выступить на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу Украины. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

По его словам, белорусская сторона намеревалась выступить с оценкой ситуации и предложениям по дальнейшим действиям.

Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать сказал Рыженков на полях ГА ООН

Глава белорусского МИД подчеркнул, что российская сторона поддерживала участие Белоруссии в заседании. Рыженков также выразил непонимание того, как такие страны как Испания, которой дали выступить, пострадали от украинского конфликта в сравнении с Белоруссией.

В июне Рыженков заявил, что Минск фиксирует усиление антибелорусской риторики со стороны Украины и реагирует на эти процессы.