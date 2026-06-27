Москва27 июнВести.У Вооруженных сил Украины на сегодняшний день нет достаточных ресурсов и личного состава для осуществления атаки на Белоруссию. Таким мнением с NEWS.ru поделился председатель Общественной палаты России Владимир Рогов.
[Владимиру] Зеленскому хочется атаковать Белоруссию, но это маловероятно на практике, так как второй фронт ему удерживать нечемсказал он
Чиновник подчеркнул, что киевский режим сейчас испытывает колоссальный кадровый голод, который пытается восполнить с помощью насильственной мобилизации. По его словам, ни для кого не является секретом, что крупных сил боевиков ВСУ на украинско-белорусской границе не наблюдается.
Поэтому максимум из задач Зеленского — это уничтожить НПЗ и другие важные стратегические объекты, но не допустить столкновения на земле, так как несколько сотен километров линии фронта в нынешних условиях они просто не вытянутзаключил Рогов
Ранее председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко заявил, что вовлечение Белоруссии в украинский конфликт было бы стратегически невыгодным для Киева, поскольку привело бы к значительному расширению линии соприкосновения.