Член ОП России Рогов: у ВСУ нет ресурсов для нападения на Белоруссию

Раскрыта причина, почему Украина не сможет напасть на Белоруссию Член ОП России Рогов: у ВСУ нет ресурсов для нападения на Белоруссию

Москва27 июн Вести.У Вооруженных сил Украины на сегодняшний день нет достаточных ресурсов и личного состава для осуществления атаки на Белоруссию. Таким мнением с NEWS.ru поделился председатель Общественной палаты России Владимир Рогов.

[Владимиру] Зеленскому хочется атаковать Белоруссию, но это маловероятно на практике, так как второй фронт ему удерживать нечем сказал он

Чиновник подчеркнул, что киевский режим сейчас испытывает колоссальный кадровый голод, который пытается восполнить с помощью насильственной мобилизации. По его словам, ни для кого не является секретом, что крупных сил боевиков ВСУ на украинско-белорусской границе не наблюдается.

Поэтому максимум из задач Зеленского — это уничтожить НПЗ и другие важные стратегические объекты, но не допустить столкновения на земле, так как несколько сотен километров линии фронта в нынешних условиях они просто не вытянут заключил Рогов

Ранее председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко заявил, что вовлечение Белоруссии в украинский конфликт было бы стратегически невыгодным для Киева, поскольку привело бы к значительному расширению линии соприкосновения.