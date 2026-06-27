Эксперт раскрыл, кто будет стоять за возможными ударами Киева по Белоруссии Политолог Ищенко раскрыл, сможет ли Украина самостоятельно атаковать Белоруссию

Москва27 июн Вести.Украина сможет нанести удары по Белоруссии только в том случае, если у нее будет гарантия и поддержка со стороны Европы. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, удар может быть нанесен лишь "для картинки".

Но это только в том случае, если у них есть гарантии, какие-то поддержки со стороны Европы, гарантии того, что если Белоруссия начнет им отвечать, поднимется вой, что "Белоруссия напала на Украину", и нападут уже на Белоруссию сказал Ищенко

Политолог сообщил, что страны Прибалтики, которые неоднократно выражали готовность к военным действиям, могут не рискнуть вступать в конфликт без "американского зонтика".

Если Соединенные Штаты им эту гарантию не дадут, тогда я не знаю, как они воевать собираются. Потому что им, конечно, очень хочется, и поляки даже новую технику закупили. Но к новой технике еще надо набрать достаточное количество боеприпасов для того, чтобы вести долгую войну, а с Россией коротко воевать не получится отметил он

Политолог добавил: в случае нападения на Белоруссию Россия будет защищать страну.

Россия заявила, что будет строго придерживаться договора с Белоруссией. Значит, в случае атаки на Беларусь она ее будет защищать от всех, кто на нее напал заключил Ищенко

Ранее председатель Общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что у Вооруженных сил Украины на сегодняшний день недостаточно ресурсов и личного состава, чтобы атаковать Белоруссию. Чиновник подчеркнул, что киевский режим сейчас испытывает колоссальный кадровый голод и пытается его восполнить с помощью насильственной мобилизации.