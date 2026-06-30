На Украине оценили вероятность вступления Белоруссии в конфликт На Украине оценили вероятность вступления в конфликт Белоруссии

Москва30 июн Вести.Белоруссия гарантированно вступит в конфликт на Украине, если киевский режим осуществит свои угрозы и нанесет удары по ее территории. Об этом пишут украинские СМИ.

Как отметили авторы публикации, Минск может решиться на подобный шаг только в случае, если Вооруженные силы Украины атакуют страну первыми. В ответ Белоруссия будет вынуждена применить военный потенциал, говорится в материале.

Кроме того, по данным журналистов, Минск уже начал проводить подготовительные оборонительные мероприятия на фоне угроз со стороны киевского режима. В том числе речь идет о призыве резервистов, а также развертывании военного строительства возле украинской границы, пишут СМИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснял, что решение Минска вступить в конфликт на Украине может привести к столкновению России с блоком НАТО.