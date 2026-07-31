Минск не будет реагировать на планы возбудить уголовное дело против Лукашенко

В Минске назвали несерьезными планы Киева возбудить дело против Лукашенко Минск не будет реагировать на планы возбудить уголовное дело против Лукашенко

Москва31 июл Вести.Белоруссия не намерена реагировать на сообщения о возможном возбуждении на Украине уголовного дела в отношении президента Александра Лукашенко. Об этом заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ о том, что офис Владимира Зеленского обратился к генеральному прокурору Украины с предложением рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении белорусского лидера.

Никак мы реагировать на это не будем. Мы знаем эту информацию. Но она смешная сказал Гайдукевич

Гайдукевич, слова которого приводит ТАСС, заявил, что подобные инициативы, по его мнению, не имеют практического значения. Он также отметил, что в Киеве ранее уже предпринимались попытки использовать различные правовые механизмы против белорусского руководства, однако, по его оценке, это не оказывает влияния на политическую ситуацию.