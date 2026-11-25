Лукашенко: ядерные боеголовки могут вывести из Белоруссии, если надо для мира

Лукашенко допустил вывод российского ядерного оружия из Белоруссии Лукашенко: ядерные боеголовки могут вывести из Белоруссии, если надо для мира

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность вывода из республики российских ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, если это понадобится для достижения мира. Об этом глава белорусского государства заявил в интервью французскому журналу Le Point.

В ходе беседы была затронута тема формирования новой структуры безопасности Европы. Журналист издания спросила Лукашенко, возможен ли вариант, при котором Россия выведет с территории Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд, а Запад при этом обязуется не приближать свое оружие к границам РФ.

В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты... Главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации на Украине, чтобы люди не гибли и чтобы была стабильность в Европе. Потому что мы – географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир ответил президент республики

В начале 2026 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Весной вооруженным силам республики поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.