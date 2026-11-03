Лукашенко пошутил про белорусские корни руководителей Израиля Лукашенко в шутку назвал Белоруссию родиной руководителей Израиля

Москва3 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о белорусском происхождении руководства Израиля во время беседы с представителем еврейского государства на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Кадры опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Мы вас не должны приглашать. Все ведущие руководители Израиля отсюда. Что мне вас приглашать? Приезжайте в любое время пошутил белорусский лидер

В июне стало известно, что уроженец Белоруссии Роман Гофман вступил в должность директора израильской разведывательной службы "Моссад".

Прежде пост несколько раз также занимали уроженцы СССР, а именно Витебска и Херсона Иссер Харель и Меир Даган.