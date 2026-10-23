Москва23 октВести.Открытие завода "Штадлер Минск" в Белоруссии и работа его акционерного общества не принесли должных результатов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Предприятие было открыто в 2014 году швейцарской компанией Stadler Rail Group. Завод должен был поставлять поезда и электрический городской транспорт на белорусский рынок. Однако с 2020 года из-за санкций материнская компания стала перемещать заказы с местного завода на свои зарубежные площадки.
Не буду подробно останавливаться на истории этой компании в нашей стране и обещаниях собственников, которые пока не выполнены. Картина такова, что на сегодняшний день работа акционерного общества "Штадлер Минск" не приносит должных результатовзаявил Лукашенко
Он пояснил, что предприятие не загружено на 100%, хоть и демонстрирует рост ряда показателей. Также Лукашенко указал, что проект по созданию белорусского поезда не дошел до стадии производства.