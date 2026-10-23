Москва23 окт Вести.Открытие завода "Штадлер Минск" в Белоруссии и работа его акционерного общества не принесли должных результатов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.

Предприятие было открыто в 2014 году швейцарской компанией Stadler Rail Group. Завод должен был поставлять поезда и электрический городской транспорт на белорусский рынок. Однако с 2020 года из-за санкций материнская компания стала перемещать заказы с местного завода на свои зарубежные площадки.

Не буду подробно останавливаться на истории этой компании в нашей стране и обещаниях собственников, которые пока не выполнены. Картина такова, что на сегодняшний день работа акционерного общества "Штадлер Минск" не приносит должных результатов заявил Лукашенко

Он пояснил, что предприятие не загружено на 100%, хоть и демонстрирует рост ряда показателей. Также Лукашенко указал, что проект по созданию белорусского поезда не дошел до стадии производства.