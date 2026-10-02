Лукашенко: Армении до вхождения в ЕС надо убедиться, что Франция купит их коньяк

Лукашенко советует Армении на пути в ЕС убедиться, что Франция купит их коньяк Лукашенко: Армении до вхождения в ЕС надо убедиться, что Франция купит их коньяк

Москва2 окт Вести.Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал Армении в вопросе вступления в Евросоюз не ставить телегу впереди лошади и сначала убедиться, что Франция купит армянский коньяк, пишет БЕЛТА.

Лукашенко в пятницу встретился с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Он задался вопросом, почему Армения торопится войти в Евросоюз и при этом "ставит телегу впереди лошади".

Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме отметил Лукашенко

По его словам, Армении сначала стоит убедиться, сможет ли страна заместить то, что сейчас продает внутри общего рынка ЕАЭС.

Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади? сказал белорусский лидер

В начале сентября Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о временной либерализации торговли с Арменией сроком на два года. Документ предусматривает защитные меры для европейского рынка, а Армения не должна вводить ограничения на доступ товаров из ЕС на свой рынок.

Выход Армении из Евразийского экономического союза повлечет за собой огромные экономические и социальные издержки для страны, но это мало беспокоит ЕС, отмечали в российском МИД.