Москва18 окт Вести.Президенту Белоруссии Александру Лукашенко представили итоги проверки силовых структур республики. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, проверку специально усложнили.

Мы усложнили проверку воздействием в постоянном режиме диверсионно-разведывательными группами (условного) противника уточнил Вольфович

Он отметил, что мероприятия завершены, а президенту направлен письменный доклад с перечнем как проблемных вопросов, так и положительных моментов.

Положительных моментов больше, естественно: высокий моральный дух, желание и способность выполнить задачи, стремление выполнить задачи сказал госсекретарь Совбеза республики

Вольфович также признал, что проверка выявила определенные проблемы. По его словам, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы находить слабые места и устранять их. Боеготовность белорусских силовиков он оценил на 9,5 балла из 10.

Заместитель главы администрации президента Павел Муравейко в том же эфире пояснил, что проверки дают возможность оценить управляемость, оснащенность и обученность подразделений.

По его словам, в условиях повышенного внимания к боевому дежурству, боевой службе и оперативно-разыскным задачам это оптимальный способ подготовки подразделений.

Муравейко назвал такой подход "самым лучшим вариантом подготовки нашего силового блока к выполнению задач по предназначению".

16 октября Лукашенко охарактеризовал ситуацию на границе между Белоруссией и Латвией крайне напряженной из-за действий Риги.