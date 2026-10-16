Лукашенко назвал ситуацию на границе с Латвией особенно накаленной

Лукашенко заявил о провокациях на границе с Латвией Лукашенко назвал ситуацию на границе с Латвией особенно накаленной

Москва16 окт Вести.Ситуация на границе между Белоруссией и Латвией остается крайне напряженной из-за действий Риги. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения учений народного ополчения в Верхнедвинском районе Витебской области.

Глава государства прокомментировал недавние обвинения в адрес Минска, касающиеся якобы организованной переброски нелегальных мигрантов на территорию Латвии. По его словам, проведенная по линии военных и пограничных ведомств проверка показала, что белорусская сторона не проводила подобных операций, а их реализация без его личного ведома была бы невозможна. Лукашенко подчеркнул, что латвийская сторона сфабриковала видеоматериалы и организовала их вброс в СМИ.

Президент республики также указал, что ряд небольших соседних стран ведет себя вызывающе, подталкивая крупные европейские государства к эскалации, несмотря на многолетние традиции мирного сосуществования с латвийским народом.

Все должны - не дай Бог война - взять оружие в руки подчеркнул Лукашенко

В начале октября в МИД Латвии заявили о попытке проникновения на территорию страны с Белоруссии примерно двух десятков нелегальных мигрантов. Утверждалось, что вместе с мигрантами были некие люди в масках, которые угрожали латвийским военным.

Лукашенко опроверг причастность республики к якобы проникновению вооруженной группы на территорию Латвии.