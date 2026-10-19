Гигин пояснил, почему именно сейчас ЕС активно заговорил о "провокациях" РФ и РБ Гигин прокомментировал заявления Латвии о "провокациях" со стороны РФ и РБ

Москва19 окт Вести.Европейцы делают заявления о провокациях со стороны РФ и Белоруссии в момент, когда наши страны достигли пугающих Европу договоренностей с США. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Он вспомнил заявления латвийской стороны о проникновении на территорию государства 20 "агрессивных" мигрантов, которые "сломали электрощиток и украли камеры видеонаблюдения".

Вдумайтесь, что произошло в начале октября. Вот 6 октября они (латвийские власти) заявляют… Вдумайтесь просто в логику… И они в это верят… Что какая-то группа впихнула на латвийскую территорию 20 мигрантов. Затем все это комментирует начальник — командующий национальными вооруженными силами Латвии. Он целый генерал-лейтенант… Трехзвездный по натовской иерархии Каспарс Пуданс. И он говорит: "Эти люди… представляли серьезную опасность национальной безопасности Латвии, потому что они в пограничников и представителей вооруженных сил бросали камни, обломки деревьев, поленья. Затем они ушли. Потом они вернулись для того, чтобы сломать электрический щиток и украсть две камеры видеонаблюдения". И все это на полном серьезе прокомментировал политик

По мнению эксперта, освещение европейскими СМИ "провокации, которую белорусы якобы устроили на латвийской границе по указанию российской стороны" выглядит комично.

Также белорусский депутат вспомнил инцидент с якобы провокацией России в немецком городе Лейпциге, когда у Европы сложилось мнение, что РФ "хочет на нее напасть".

Посмотрите, когда это происходит. У России дизельная сделка с Трампом, мы (белорусы) более-менее что-то налаживаем по калию с американцами, с поляками ведем переговоры. И тут что? Беларусь вдруг ни с того ни с сего или Россия решили на границе с Латвией взять, украсть две камеры, сломать электрощиток и запихнуть 20 мигрантов. Для чего нам это делать? А вот ровно из-за того, для чего и провокация делалась в Лейпциге, по всей Европе вдруг стали появляться массово подтверждения этой теории, что Россия собирается напасть на Европу. И причем какие-то неудачные заявил Гигин

Ранее сообщалось, что Германия возложила на Россию вину в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига, произошедшем 4 августа, а в НАТО заявили об обнаружении беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом.