Москва26 окт Вести.В Европе критикуют российские и белорусские СМИ в том, что они продвигают собственные "взгляды и убеждения". По сути, такими действиями они признают технологическое и профессиональное превосходство средств массовой информации двух стран. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

По его словам, в то же время фиксируется ослабление позиций традиционных западных СМИ. Это связано с тем, что информационное ресурсы стали в большей степени "констатировать взгляды тех или иных политических группировок".

Падение авторитета их классических крупных средств массовой информации. Вот где эти все Libération, Le Figaro, не побоюсь этого слова, L'Humanité? Где они все? Ведь эти все Deutsche Welle и, не побоюсь этого слова, BBC существенны только в плане констатации взглядов тех или иных политических группировок. Они не влияют на широкие массовые настроения. … По рейтингам мы их выносим. ... Они падают просто с катастрофической быстротой в реальности. Они не транслируют среди своих граждан основные нарративы. Откуда эти все мифы про матрешку, российские соцсети? Потому что они их не контролируют, они там не очень популярны, мягко говоря сказал Гигин



Есть одна простая истина, которую должен усвоить каждый российский политик, едва переступив порог Госдумы. Ему нужно вручить символический конверт с напоминанием, которое всегда должно быть перед глазами: "Западу верить нельзя", ранее заявлял белорусский депутат.

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул - единственный представитель Запада, кто не требует от Минска отдалиться от России, добавил он.