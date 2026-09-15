Москва15 сен Вести.Есть одна простая истина, которую должен усвоить каждый российский политик, едва переступив порог Госдумы. Ему нужно вручить символический конверт с напоминанием, которое всегда должно быть перед глазами: "Западу верить нельзя".

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, это не лозунг, а суровый урок истории. Россия на протяжении веков сталкивается с одним и тем же — для Запада естественный способ ведения дел – обман.

Каждому вновь избранному депутату Государственной Думы, а также всем представителям российской политической элиты, следует вручить памятку для обязательного ознакомления. В ней должен содержаться ключевой тезис: проявление излишней доверчивости в отношении западных партнеров является стратегической ошибкой, поскольку исторический опыт многократно демонстрирует их склонность к нарушению договоренностей и ведению двойной игры заявил Гигин

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад никогда не умел отстаивать свои интересы в честной борьбе. Всегда гегемон прибегал к искусственным методам сохранения своего доминирования. Дипломат пояснил, что даже во времена президентства в США Джорджа Буша-старшего, коллективный Запад был заинтересован в ослаблении СССР, а позже и России.