В Госдуме заявили о намерении Запада сохранить свою однополярность Бабаков: коллективный Запад не теряет надежды сохранить однополярность

Москва8 сен Вести.Коллективный Запад по-прежнему не теряет надежды сохранить однополярность и возможности для влияния на большую часть мира через различные финансовые инструменты. Об этом заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, России необходимо грамотно реагировать на такую политику, проводимую западными странами.

Надо очень с уважением относиться к нашему врагу. Он демонстрирует и по сегодняшний день очень серьезный подход к реакции на изменение мира… У коллективного Запада по-прежнему есть стремление все-таки сохранить однополярность… Сохранение возможностей влиять на большую часть мира через, прежде всего, финансовые инструменты и иные, которые подпитываются этими финансами объяснил Бабаков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители Европы "петушатся" заявлениями о готовности воевать с Москвой к 2030 году.