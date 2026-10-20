Москва20 окт Вести.Европа поставила себе цель изменить Россию изнутри и ради нее они согласны пойти на все возможное. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Им (европейцам – прим. ред.) нужно сейчас зафиксировать, завершить вот это противостояние для того, чтобы потом Россию изменить изнутри. Они вот на это делают ставку, на взрыв России изнутри. Они готовы замириться, пойти даже, возможно, как они считают, на какие-то уступки, но перед ними стоит задача тридцатого года заявил он

Ранее депутат заявлял, что европейцы делают заявления о провокациях со стороны РФ и Белоруссии в момент, когда наши страны достигли пугающих Европу договоренностей с США.

Он вспомнил заявления латвийской стороны о проникновении на территорию государства 20 "агрессивных" мигрантов, которые "сломали электрощиток и украли камеры видеонаблюдения".