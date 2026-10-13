Москва13 окт Вести.В интернете ведется гибридная война, направленная на разжигание русофобии. Подобные процессы запускаются даже в тех в государствах, где к России традиционно хорошее отношение. Те, кто инициирует их, приписывают РФ собственные методы. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Британские крупные "медиаподобные" организации поддерживают проплаченную кампанию, указал он. В качестве информационных поводов используются отдельные резонансные случаи, их освещают в формате расследований и репортажей, как, например, в Грузии.

Спонсируется на самом деле гибридная кампания в социальных сетях против России, нарастающей русофобии… То, в чем они нас обвиняют, они делают сами. Посмотрите, какая сейчас проплаченная кампания, причем не только в соцсетях... Все это вбрасывается, как в Грузии нарастает волна русофобии. Протесты, которые внутри страны проходят, пытаются переформатировать не во внутриполитическую повестку грузинскую, а как антироссийские выступления… Пример: в Беларусь приезжает много российских туристов, они (инициаторы антироссийской кампании - прим. ред.) пытаются и здесь уцепиться, вбросы такие эти. Кого-то не так обслужили в магазине, кто-то кому-то что-то не так сказал, машину не так припарковал, и просто волну поднимают в социальных сетях. Причем экспертами выступают люди, которые сидят в Польше, в Чехии, в Литве, а иноагенты, которые продолжают оставаться на территории России проживать, почему-то тоже проводят свои расследования, привлекая этих экспертов сказал Гигин

Действия корпорации Apple, в частности, удаление сервисов российского холдинга VK из App Store, являются частью гибридной войны против РФ, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Власти в Европе разжигают войну, в то время как граждане хотят мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическом сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.