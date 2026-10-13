Посольство: мнимая угроза со стороны России служит предлогом для мобилизации Посольство России отвергло обвинения главы МИ-5 в адрес Москвы

Москва13 окт Вести.Распространение тезиса о российской угрозе используют в Британии в качестве предлога для наращивания военного потенциала и расширения полномочий силовых ведомств, сообщает посольство России в Британии.

Настойчивая пропаганда предполагаемой "российской угрозы" служит для оправдания расширения полномочий в области безопасности и усиления милитаризации, а также для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем отмечает посольство

Повторение необоснованных обвинений в адрес России в мнимых гибридных атаках не делает их фактами.

Приписывать Москве все кибератаки, аварии беспилотников и уголовные дела в Европе удобно, особенно когда нет доказательств подчеркивает посольство

Глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум заявил, что спецслужба тратит больше сил на противодействие угрозам со стороны иностранных государств, чем во время холодной войны.

Маккаллум назвал Россию "агрессором номер один" для Британии и заявил, что Москва якобы активно применяет способы ведения гибридной войны.

По мнению Маккаллума, технологии искусственного интеллекта (ИИ) существенно обостряют вызовы, с которыми сталкивается национальная безопасность, а конкуренция между службами киберзащиты и хакерами усиливается.