Глава британской MI5 заявил о росте угроз безопасности из-за ИИ Глава MI5 Маккаллум заявил о росте угроз безопасности Британии из-за развития ИИ

Москва13 окт Вести.Директор британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) существенно обостряют вызовы, с которыми сталкивается национальная безопасность Соединенного Королевства. Его слова приводит пресс-служба MI5.

По словам главы ведомства, наряду с очевидными преимуществами, ИИ создает серьезные риски. В частности, он отметил усиление конкуренции между службами киберзащиты и хакерами.

Руководитель контрразведки пояснил, что алгоритмы позволяют создавать персонализированную пропаганду для радикализации отдельных лиц.

Маккаллум сообщил, что спецслужбы уже фиксировали попытки террористов использовать возможности ИИ для более эффективного сбора данных и планирования атак. Ситуацию также осложняет появление беспилотных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта.

В завершение Маккаллум предупредил о потенциальной опасности применения ИИ при разработке новых видов биологического оружия. Это, по его словам, может значительно повысить уровень угрозы для населения.

Ранее кандидат физико-математических наук Лоран Джейкобс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта создает новые глобальные риски для человечества, причем главная угроза заключается не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.