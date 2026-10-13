Москва13 октВести.Директор британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) существенно обостряют вызовы, с которыми сталкивается национальная безопасность Соединенного Королевства. Его слова приводит пресс-служба MI5.
По словам главы ведомства, наряду с очевидными преимуществами, ИИ создает серьезные риски. В частности, он отметил усиление конкуренции между службами киберзащиты и хакерами.
Руководитель контрразведки пояснил, что алгоритмы позволяют создавать персонализированную пропаганду для радикализации отдельных лиц.
Маккаллум сообщил, что спецслужбы уже фиксировали попытки террористов использовать возможности ИИ для более эффективного сбора данных и планирования атак. Ситуацию также осложняет появление беспилотных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта.
В завершение Маккаллум предупредил о потенциальной опасности применения ИИ при разработке новых видов биологического оружия. Это, по его словам, может значительно повысить уровень угрозы для населения.
Ранее кандидат физико-математических наук Лоран Джейкобс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта создает новые глобальные риски для человечества, причем главная угроза заключается не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.