Глава MI5 назвал Россию "агрессором номер один" Глава MI5 Маккаллум назвал Россию "агрессором номер один" для Великобритании

Москва14 окт Вести.Россия является "агрессором номер один" для Великобритании. Об этом заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум в своем ежегодном отчете с оценками угроз Соединенному Королевству.

Он обвинил Москву в том, что она якобы активно применяет способы ведения гибридной войны.

По словам Маккаллума, ресурсы, выделяемые контрразведкой на борьбу с угрозами со стороны иностранных государств, сегодня превышают те, что были задействованы в период холодной войны.

Возможно, вас удивит, но в 2026 году MI5 направляет на противодействие угрозам со стороны иностранных государств больше ресурсов, чем во времена холодной войны приводит слова главы спецслужбы ТАСС

Он добавил, что за последнее десятилетие число дел, связанных с такими угрозами, увеличилось в четыре раза. По словам главы MI5, в деятельности британских спецслужб и полиции "масштабы оперативных задач по противодействию терроризму и угрозам со стороны иностранных государств практически сопоставимы", что "само по себе свидетельствует о колоссальных изменениях, произошедших за последние годы".

Маккаллум также подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) существенно обостряют вызовы, с которыми сталкивается национальная безопасность Соединенного Королевства.

В свою очередь, посольство РФ отвергло обвинения главы MI5 в мнимых гибридных кибератаках и авариях беспилотников. В диппредставительстве отметили, что повторение необоснованных обвинений в адрес России не превращает их в факты. В заявлении посольства подчеркивается, что настойчивая пропаганда предполагаемой "российской угрозы" служит для оправдания усиления милитаризации и расширения полномочий силовиков, а также для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем.