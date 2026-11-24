Москва24 нояВести.Посольство России в Лондоне опровергло заявления британской разведывательной службы MI5 о якобы намерении Москвы совершать нападения на Великобританию.
В российском дипломатическом представительстве подчеркнули, что у России нет причин для подобных действий.
У России нет планов, причин или намерений нападать на Великобританиюговорится в комментарии посольства британским СМИ
Ранее MI5 предупредила британские оборонные компании о повышенном риске российских диверсий. Как писало Politico, во вторник британская разведка провела закрытую встречу с руководителями оборонных предприятий, после чего Национальное управление по охране и безопасности, входящее в структуру MI5, опубликовало предупреждение для организаций, участвующих в оказании помощи Украине.
13 ноября посольство России в Великобритании заявило, что утверждения западных СМИ и официальных лиц о якобы готовящихся российских нападениях на Соединенное Королевство не имеют реальных оснований. В дипмиссии призвали британские власти отказаться от гипотетических военных сценариев и объективнее оценивать международную обстановку.