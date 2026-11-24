Посольство России отвергло заявления MI5 в подготовке атак на Британию

В посольстве РФ заявили, что у России нет планов нападать на Британию Посольство России отвергло заявления MI5 в подготовке атак на Британию

Москва24 ноя Вести.Посольство России в Лондоне опровергло заявления британской разведывательной службы MI5 о якобы намерении Москвы совершать нападения на Великобританию.

В российском дипломатическом представительстве подчеркнули, что у России нет причин для подобных действий.

У России нет планов, причин или намерений нападать на Великобританию говорится в комментарии посольства британским СМИ

Ранее MI5 предупредила британские оборонные компании о повышенном риске российских диверсий. Как писало Politico, во вторник британская разведка провела закрытую встречу с руководителями оборонных предприятий, после чего Национальное управление по охране и безопасности, входящее в структуру MI5, опубликовало предупреждение для организаций, участвующих в оказании помощи Украине.

13 ноября посольство России в Великобритании заявило, что утверждения западных СМИ и официальных лиц о якобы готовящихся российских нападениях на Соединенное Королевство не имеют реальных оснований. В дипмиссии призвали британские власти отказаться от гипотетических военных сценариев и объективнее оценивать международную обстановку.