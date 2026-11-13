Посольство в Лондоне сообщило об отсутствии у РФ планов нападать на Британию

Посольство заявило об отсутствии у России намерений нападать на Великобританию Посольство в Лондоне сообщило об отсутствии у РФ планов нападать на Британию

Москва13 ноя Вести.Заявления западных СМИ и официальных лиц о якобы готовящихся агрессивных нападениях РФ на Британию базируются на домыслах и не имеют никаких реальных оснований. Об этом говорится в комментарии посольства России в Великобритании, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии по поводу статьи в газете The Daily Telegraph.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что у Москвы нет причин и намерений наносить удары по территории Соединенного Королевства.

Россия - не враг отмечается в публикации

Дипломаты посоветовали британской стороне отказаться от проведения гипотетических "военных игр" и более здраво подойти к оценке международной обстановки.

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон в очередной раз голословно обвинил Россию причастности к кибератакам и диверсиям в Европе и Великобритании.