Трамп: между Россией и Великобританией не будет прямого конфликта

Трамп исключил вооруженный конфликт между Россией и Британией Трамп: между Россией и Великобританией не будет прямого конфликта

Москва23 сен Вести.Президент США Дональд Трамп убежден, что прямых боестолкновений между Россией и Великобританией не будет.

На полях Генассамблеи ООН журналисты задали Трампу вопрос, в силах ли он предотвратить неизбежный, как утверждают некоторые западные политики, вооруженный конфликт между Москвой и Лондоном.

Думаю, все будет в порядке сказал американский лидер

Он добавил, что не видит поводов для беспокойства касаемо этой темы.

Ранее BBC сообщил, что правительство Британии впервые за долгие годы пересмотрело и внесло правки в национальный план действий на случай масштабного конфликта. По словам главы британских вооруженных сил Ричарда Найтона, страна оказалась в наиболее опасной ситуации за все 35 лет его службы из-за так называемой "угрозы со стороны России".