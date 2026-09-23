Москва23 сенВести.Президент США Дональд Трамп убежден, что прямых боестолкновений между Россией и Великобританией не будет.
На полях Генассамблеи ООН журналисты задали Трампу вопрос, в силах ли он предотвратить неизбежный, как утверждают некоторые западные политики, вооруженный конфликт между Москвой и Лондоном.
Думаю, все будет в порядкесказал американский лидер
Он добавил, что не видит поводов для беспокойства касаемо этой темы.
Ранее BBC сообщил, что правительство Британии впервые за долгие годы пересмотрело и внесло правки в национальный план действий на случай масштабного конфликта. По словам главы британских вооруженных сил Ричарда Найтона, страна оказалась в наиболее опасной ситуации за все 35 лет его службы из-за так называемой "угрозы со стороны России".