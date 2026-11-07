Брюссель пугает европейцев Россией, чтобы сделать их послушными, заявил Филиппо Филиппо: власти ЕС запугивают европейцев Россией, чтобы добиться их покорности

Москва7 ноя Вести.Власти Евросоюза запугивают европейцев Россией, чтобы добиться их покорности и пассивности, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в видеообращении, опубликованном на хостинге YouTube.

Он отметил, что европейские страны с подачи руководства ЕС запугивают граждан призывами готовиться к войне с Россией вперемешку с нагнетанием тревоги сообщениями о возможности других угроз, которые якобы тоже могут быть связаны с РФ – начиная от терактов и кибератак до распространения вирусов и других инфекций.

Когда одновременно все правительства распространяют одинаковые, к тому же расплывчатые сообщения, используют одни и те же лозунги и не объясняют людям реальных причин, это вызывает тревогу. Потому что перед нами стратегия коммуникации и манипуляции. Цель – добиться покорности, заставить людей оставаться дома, ввести их в состояние тревоги. Иными словами, речь идет о масштабной манипуляции сказал Филиппо

Ранее он заявил, что власти Франции нагнетают антироссийскую истерию, чтобы подготовить страну к войне и погрузить французов в атмосферу страха.