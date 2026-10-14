МИД опроверг заявления о военных угрозах Москвы в адрес Европы МИД: Россия отвергает утверждения о военных угрозах Европе

Москва14 окт Вести.Россия опровергает заявления Бельгии о якобы растущих военных угрозах Москвы в адрес Европы, сообщает МИД России.

Посол Бельгии в России Мишель Жеребцофф вызван в МИД.

Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства Королевства [Бельгии] о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России подчеркивает МИД

Агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, представляющих Россию как врага, способствуют эскалации напряженности и создают риск выхода конфронтации из-под контроля, уточняет МИД.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не ведет подготовку к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований.

Европейские страны целенаправленно раздувают ситуацию и идут на провокацию, пугая своих жителей угрозой, которая якобы исходит от российской стороны, отметил Путин.