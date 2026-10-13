В МИД России был вызван посол Бельгии

Россия призвала Бельгию снизить накал антироссийской риторики В МИД России был вызван посол Бельгии

Москва13 окт Вести.Посол Бельгии в России Мишель Жеребцофф был вызван в МИД РФ во вторник. Российская сторона отвергла заявления бельгийского военно-политического руководства об угрозах со стороны Москвы и призвала Брюссель снизить накал антироссийской риторики. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ заявили, что российская сторона решительно отвергает участившиеся утверждения о якобы исходящих от России гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах Бельгии и Европе.

Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики, подстегивающей дальнейший рост напряженности на Европейском континенте подчеркнули в МИД России

В ведомстве также отметили, что агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, представляющих Россию как врага, способствуют эскалации напряженности и создают риск выхода конфронтации из-под контроля.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке Североатлантического альянса к войне с Россией.