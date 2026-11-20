В Великобритании признали проведение киберопераций против России и Китая Генерал Магауэн: Великобритания проводит кибероперации против РФ, Китая и Ирана

Москва20 ноя Вести.Великобритания проводит наступательные операции в киберпространстве против России, Китая, Ирана, а также Северной Кореи. Об этом сообщил глава командования киберопераций и специальных операций вооруженных сил Королевства генерал Роберт Магауэн в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, киберпространство в настоящий момент приобретает все большее значение в военных действиях. На вопрос о том, проводит ли Британия наступательные кибероперации, генерал ответил утвердительно.

Безусловно, и мы это четко заявляли... В мире существует целый ряд угроз, и мы очень четко заявляли, что Россия, Китай, Иран, Северная Корея представляют угрозу нашему образу жизни сказал Магауэн

Вместе с тем генерал не согласился с мнением о том, что Британия находится в состоянии кибервойны с перечисленными странами. При этом, обратил внимание он, речи о мире также не идет.

Мы пребываем в этой гибридной зоне, в так называемой серой зоне, ниже порога открытого конфликта уточнил Магауэн

Он добавил, что от России, КНР, Ирана и Северной Кореи якобы исходит серьезная угроза.