Захарова назвала заявления Запада об угрозе со стороны РФ мифом

Захарова: Запад оправдывает рост военных расходов мифом об угрозе из Москвы Захарова назвала заявления Запада об угрозе со стороны РФ мифом

Москва26 ноя Вести.Западные страны используют миф о так называемой российской угрозе ради оправдания ускоренной милитаризации, роста оборонных бюджетов и отвлечения внимания населения от внутренних социально-экономических проблем. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Миф об угрозах со стороны России используется политическими кругами Запада как раз-таки для обострения военно-политической обстановки на континенте указывает Захарова

По словам дипломата, нагнетание антироссийской риторики лишь обостряет военно-политическую обстановку в Европе и препятствует поиску путей преодоления кризиса безопасности.

Захарова добавила, что под предлогом противостояния Москве западные элиты продвигают идеи возвращения обязательного призыва в армию, а также усиливают цензуру, подавляя альтернативные точки зрения.