Москва28 авгВести.Западные издания используют фейковые истории для обоснования санкций и военных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление экс-корреспондента The Guardian Саида Камали Дехгана, который признался в сфабрикованном интервью 2010 года с иранкой Сакине Мохаммади Аштиани.
Здесь важно понимать контекст: статья вышла в момент максимального давления на Иран – в том же 2010-м Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1929 с самыми жесткими на тот момент санкциямиобъяснила Захарова в своем Telegram-канале
Так, подчеркнула она, Западу нужна была "эмоциональная история" для оправдания санкций, наложенных на Иран.
Кроме того, представитель МИД напомнила об истории кувейтской девочки Найиры, рассказ которой о действиях иракских военных использовался в публичной кампании перед войной в Персидском заливе. Захарова упомянула также заявления об оружии массового поражения в Ираке.
Поговорим о Буче и о том, как Би-Би-Си крутанули этот фейк?написала в завершение Захарова
Ранее она в ходе брифинга скорректировала вопрос журналиста британского телеканала, который превратно понял ее слова о возможном ответе Москвы на применение британского оружия Украиной.