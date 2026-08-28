Захарова обвинила западные СМИ в использовании фейков для оправдания санкций

Захарова назвала фейки западных СМИ попыткой оправдать санкции против РФ и Ирана Захарова обвинила западные СМИ в использовании фейков для оправдания санкций

Москва28 авг Вести.Западные издания используют фейковые истории для обоснования санкций и военных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала заявление экс-корреспондента The Guardian Саида Камали Дехгана, который признался в сфабрикованном интервью 2010 года с иранкой Сакине Мохаммади Аштиани.

Здесь важно понимать контекст: статья вышла в момент максимального давления на Иран – в том же 2010-м Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1929 с самыми жесткими на тот момент санкциями объяснила Захарова в своем Telegram-канале

Так, подчеркнула она, Западу нужна была "эмоциональная история" для оправдания санкций, наложенных на Иран.

Кроме того, представитель МИД напомнила об истории кувейтской девочки Найиры, рассказ которой о действиях иракских военных использовался в публичной кампании перед войной в Персидском заливе. Захарова упомянула также заявления об оружии массового поражения в Ираке.

Поговорим о Буче и о том, как Би-Би-Си крутанули этот фейк? написала в завершение Захарова

Ранее она в ходе брифинга скорректировала вопрос журналиста британского телеканала, который превратно понял ее слова о возможном ответе Москвы на применение британского оружия Украиной.