Лукашенко ответил на сообщения СМИ о "планах" Минска пробить Сувалкский коридор Лукашенко назвал глупостью сообщения СМИ о планах пробить Сувалкский коридор

Москва13 окт Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг утверждения западных СМИ о якобы плане Минска пробить Сувалкский коридор по направлению к Калининградской области. Соответствующее заявление глава республики сделал во время совещания, видеокадры опубликованы Telegram-каналом "Пул первого".

Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это глупость полная заявил Лукашенко

Cувалкский коридор - участок длиной около 100 км между Белоруссией и Калининградской областью РФ вдоль польско-литовской границы в районе города Сувалки. По этому перешейку страны Балтии соединены с другими странами Евросоюза.

Ранее Лукашенко объяснил инцидент с якобы попыткой проникновения группы лиц в Латвию, о котором заявляла латвийская сторона.