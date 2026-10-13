Москва13 октВести.Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг утверждения западных СМИ о якобы плане Минска пробить Сувалкский коридор по направлению к Калининградской области. Соответствующее заявление глава республики сделал во время совещания, видеокадры опубликованы Telegram-каналом "Пул первого".
Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это глупость полнаязаявил Лукашенко
Cувалкский коридор - участок длиной около 100 км между Белоруссией и Калининградской областью РФ вдоль польско-литовской границы в районе города Сувалки. По этому перешейку страны Балтии соединены с другими странами Евросоюза.
Ранее Лукашенко объяснил инцидент с якобы попыткой проникновения группы лиц в Латвию, о котором заявляла латвийская сторона.