Минобороны Белоруссии сообщило о занятиях по мобилизационной готовности

В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности Минобороны Белоруссии сообщило о занятиях по мобилизационной готовности

Москва29 сен Вести.Ежегодные занятия по мобилизационной готовности пройдут в Белоруссии с 29 сентября по 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

Цель - совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения сказано в материале

Занятия пройдут под руководством председателей областных исполнительных комитетов.

Программа включает теоретическую и практическую подготовку. Особое внимание уделят совместной работе представителей исполкомов, военных комиссариатов и организаций, а также подготовке военнообязанных территориальных войск.

В Витебской и Гомельской областях аналогичные занятия запланированы на 13-16 октября.

Кроме того, Минобороны Белоруссии сообщило о продолжающейся проверке боевой готовности вооруженных сил в одном из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о мобилизации.