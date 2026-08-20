Москва20 авгВести.В Белоруссии около 500 нерадивых работников агропромышленного комплекса (АПК) призваны на военные сборы, в том числе для выполнения учебно-боевых задач на границе с Украиной. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.
Уточняется, что в армейских условиях они проведут до 60 дней.
В Беларуси работников АПК, недобросовестно проявивших себя во время страды, призывают на армейские сборыотмечается в сообщении
Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил специальных операций. Их ждет обработка бронетранспортеров, психологическая полоса, занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа заявил, что белорусский народ не хочет воевать.