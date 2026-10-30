В Белоруссии формируют новое десантное соединение на границе с Украиной

Белоруссия создает новое десантное соединение на границе с Украиной В Белоруссии формируют новое десантное соединение на границе с Украиной

Москва30 окт Вести.В Гомельской области Белоруссии создается новое десантное соединение, предназначенное для охраны и прикрытия южных рубежей страны. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Владимир Белый в эфире телеканала ОНТ.

По словам главы Генштаба, в настоящее время завершаются обустройство военной инфраструктуры, подготовка личного состава, техническое оснащение и комплектование соединения вооружением.

Белый пояснил, что новое подразделение призвано защищать приграничные районы в условиях вооруженного конфликта в соседнем государстве

Военачальник отметил, что Белоруссия регулярно сталкивается с провокационными ситуациями и сильным информационно-психологическим давлением на население и военных со стороны Киева.

Белый также сообщил, что в ответ на дислокацию с украинской стороны приграничной группировки численностью свыше 15 тысяч человек Минск сформировал комплексную систему противодействия.

Помимо сил специальных операций, к защите рубежей привлекаются подготовленные подразделения территориальной обороны и отряды народного ополчения.

Ранее в Белоруссии прошли командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2026" и "Барьер – 2026".