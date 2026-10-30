МО Белоруссии: нам есть чем ответить на милитаризацию Польши и стран Балтии

В Белоруссии заявили о готовности ответить на милитаризацию Польши МО Белоруссии: нам есть чем ответить на милитаризацию Польши и стран Балтии

Москва30 окт Вести.Белоруссия располагает возможностями для ответа на милитаризацию Польши и стран Балтии. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый в интервью телеканалу ОНТ.

Наращивание военного потенциала соседних государств он назвал неадекватным и отметил, что особое внимание Минск уделяет усилению польской армии. По его словам, Польша занимает второе место в регионе по численности вооруженных сил и входит в число лидеров НАТО по военным расходам, которые составляют 5% ВВП.

Поверьте, нам есть чем на это ответить. Но хотелось бы… разговаривать с точки зрения конструктивного диалога и договариваться сказал Владимир Белый

Он обратил внимание на насыщение польской армии современными танками, дальнобойной артиллерией, самолетами, вертолетами и реактивными системами залпового огня. По его словам, наращивание ударного потенциала Польши заставляет белорусскую сторону корректировать свои военные планы.

Говоря о странах Балтии, начальник Генштаба отметил, что там также наблюдается усиление военной активности. При этом он оценил их военный потенциал как менее значительный по сравнению с польским, но указал на размещение на их территории военной инфраструктуры НАТО. По словам Белого, Минск отслеживает эти процессы и учитывает их.