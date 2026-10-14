МИД Белоруссии обвинил НАТО в подготовке к военной эскалации МИД Белоруссии осудил план НАТО "теория победы" и призвал к диалогу

Москва14 окт Вести.МИД Белоруссии осудил представленную главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем концепцию "теория победы", которая, по утверждению Минска, предусматривает превентивные удары по территории республики с использованием беспилотников и наземных роботизированных систем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале белорусского дипведомства​​​.

Отмечается, что Североатлантический альянс все чаще использует агрессивную риторику, несмотря на отсутствие угроз со стороны Минска.

Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства сказано в заявлении

Белорусская сторона также заявила об оборонительном характере своей военной доктрины и призвала западные страны к диалогу и восстановлению взаимного доверия.

Ранее в НАТО подготовили план по отражению возможного нападения России.