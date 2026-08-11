Депутат Гигин высказался о новых укреплениях Украины на границе с Белоруссией Эксперт: слова о "новых" укреплениях на белорусской границе – PR-кампания Киева

Москва11 авг Вести.Киев последовательно укрепляет границу с Белоруссией последние годы, а заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о новых строительных работах являются пиар-кампанией. Об этом ИС "Вести" рассказал депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Он подчеркнул, что именно Киев постоянно возводит оборонительные укрепления на границе с Минском.

Так я вот вам расскажу, что с той стороны находятся укрепленные районы. Они находятся уже давно, находятся позиции для запуска дронов, находятся разведывательные позиции, там находятся диверсионно-разведывательные группы и так далее. Это все чушь о том, что Украина строит какие-то дополнительные невероятные укрепления, куда уж больше, чем то, что было некоторое время назад. Это обычная пиар-кампания Зеленского рассказал Гигин

Ранее командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба объяснил зачем лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужен конфликт с Минском. По его мнению, это позволит Зеленскому получать новую военную помощь из Европы.